Förderung von Großbetrieben So will Robert Habeck die Industrie klimafreundlich machen

In dem Moment, da die klimafreundliche Produktion günstiger wird als die konventionelle, soll sich die Zahlung umkehren. Die geförderten Unternehmen zahlen dann ihre Mehreinnahmen an den Staat. Aktuell befindet sich der Entwurf in der Verbändeabstimmung. Habecks Ziel ist, dass die Förderrichtlinie im ersten Halbjahr 2023 in Kraft tritt.

Grünenchefin Lang drängt auf schnellere Genehmigungen

Problematisch ist dies besonders in den Branchen Chemie, Zement sowie Stahl, letztere ist gar der größte CO2-Produzent in der Industrie. In diesen Branchen können die Produktionsprozesse nicht einfach auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Hinzu kommt: Viele Anlagen sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.