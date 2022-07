Antrag auf Staatshilfe Habeck nimmt Eigner Fortum bei Rettung von Uniper in die Pflicht

Am Freitag hatte Fortum mitgeteilt, mit der Bundesregierung einen Umbau Unipers zu erörtern, durch den die Geschäftstätigkeiten in Deutschland gebündelt und mit dem Bund abgesichert werden könnten. In deutschen Regierungskreisen hieß es daraufhin, Fortum wolle das verlustträchtige Deutschlandgeschäft an den Bund übertragen und den Rest des Konzerns weiterführen. Dies müsse man sich sehr genau ansehen. Habecks Äußerungen können in diesem Zusammenhang als Signal gewertet werden.