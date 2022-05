Habeck in Wilhelmshaven: Vereinbarungen für neue LNG-Anlagen unterzeichnet

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat das schnelle Vorgehen bei der Errichtung des schwimmenden LNG-Terminals noch einmal verteidigt. »Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unmöglich ist: Innerhalb von etwa zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten, und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung«, sagte der Grünenpolitiker, der zur Feier anlässlich des ersten Rammschlags nach Wilhelmshaven gereist ist.

Minister drängt auf beschleunigte Energiewende Die geplante Infrastruktur sei auch darauf ausgelegt, in Zukunft Lieferungen von grünem Wasserstoff anzunehmen. »Eine beschleunigte Energiewende ist das A und O für eine günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung«, sagte er.

Habeck forderte zugleich eine Verdreifachung der Geschwindigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren. »Nur wenn wir dies neben dem Aufbau von Infrastruktur für LNG mitdenken, kann Versorgungssicherheit nachhaltig gewährleistet werden.« Hierin könnte ein Annäherungsversuch des Politikers an Kritiker des Projekts gesehen werden.

So hatte insbesondere die Deutsche Umwelthilfe das neue Terminal angegriffen – und einen sofortigen Baustopp verlangt. Mit dem Bau drohe die unumkehrbare Zerstörung eines Unterwasser-Biotops, außerdem würden Schweinswale gefährdet, teilte die Umweltschutzorganisation mit . Die Umwelthilfe legte nach eigenen Angaben Widerspruch gegen den Bescheid des Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ein.

Angesichts dessen hatte Habeck bereits am Abend vor Klagen gegen den beschleunigten Bau gewarnt. Im Sender RTL sagte er in Richtung der Umwelthilfe: »Im Zweifelsfall bringt uns eure Klage in größere Abhängigkeit von Putin.«

Noch bezieht – Stand Mitte April – Deutschland etwa 35 Prozent seines Bedarfs an Gas aus Russland. Seit Wochen versucht die Bundesregierung sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, unter anderem wurde der Bezug aus Norwegen und den Niederlanden erhöht. 150 Stahlpfähle sollen in den Meeresboden gerammt werden

Bild vergrößern Blick auf die Baustelle des künftigen Anlegers in Wilhelmshaven Foto: Sina Schuldt / dpa

Gas gilt in den Augen der Bundesregierung als Brückentechnologie, um die Wende hin zu rein erneuerbaren Energien zu schaffen. Damit auch in großem Stile Flüssiggas etwa aus den USA oder Katar importiert werden kann, müssen laut Regierung jedoch auch neue Entladestationen entstehen – wie das in Wilhelmshaven geplante Terminal.