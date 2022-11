China sei und solle ein Handelspartner bleiben, sagte Habeck. Man sehe aber ein bewusstes strategisches Vorgehen gerade im Bereich von Halbleitern und Mikrochipfertigung. Handels- und Machtinteressen könnten machtpolitisch genutzt und möglicherweise gegen die Interessen der Bundesrepublik eingesetzt werden.

Habeck spricht von Dutzenden Investitionsprüfungen

Im Kampf gegen solch eine Einflussnahme sei das Außenwirtschaftsrecht ein durchaus scharfes Schwert, sagte Habeck. Er kündigte an: »Und wir werden es auch in Zukunft noch weiter schärfen.« In bestimmten kritischen Sektoren müssten Abhängigkeiten reduziert werden. Laut Habeck gibt es derzeit insgesamt Dutzende Investitionsprüfungen. Nicht in allen Fällen gehe es aber um chinesische Investitionen.