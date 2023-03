Drogentest bestanden Robert Schneider wird ab Mitte April Co-Chef von »Bild«

Robert Schneider, bislang Chefredakteur des Nachrichtenmagazins »Focus«, wird am 17. April seinen neuen Job als »Bild«-Co-Chefredakteur antreten. Das haben Chefredakteur Johannes Boie und Geschäftsführer Claudius Senst in einer Mail an die Redaktion verkündet, die dem SPIEGEL vorliegt. Demnach soll es am 20. April ein erstes gemeinsames All-Hands-Meeting geben, »damit ihn möglichst viele von Euch kennenlernen können«. Ein Sprecher bestätigte die Personalie.