Start-up-Fabrik Rocket Internet will Geld in Immobilien stecken

Auf der Suche nach vielversprechenden Investments erkundet die Berliner Start-up-Fabrik Rocket Internet neue Geschäftsfelder. Die Start-up-Fabrik will künftig die Anzahl seiner Immobiliengeschäfte erhöhen und technologische Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Das sieht eine Satzungsänderung vor, die auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag beschlossen wurde.

Bei dem Aktionärstreffen wurde deshalb die Sorge laut, dass die Firma den Mietenanstieg in Berlin befeuern und dadurch das Ansehen des Unternehmens Schaden nehmen könnte. Die Bewohnerin eines Kreuzberger Mietshauses äußerte die Befürchtung, durch steigende Mieten aus ihrer Wohnung verdrängt zu werden. Das Haus in der Urbanstraße war von der Rocket-Tochter GRC1-Germany gekauft worden. "Sorgen sie dafür, dass dieser Turm nicht zu einem weiteren Symbol wird für den Mietenwahnsinn in Berlin", forderte der Verband Kritische Aktionäre.

Vorstandschef Oliver Samwer sagte, man werde sich an geltendes Recht halten. Rocket Internet stehe am Anfang seiner Immobilienstrategie und wisse, dass das derzeit ein sensibles Thema sei. "Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst", sagte Samwer.

In der Vergangenheit waren aus Rocket Internet Unternehmen wie Zalando, Hello Fresh und Home24 hervorgegangen. Doch zuletzt blieben große Erfolge aus. "Wir haben ein paar Blockbuster gehabt", sagte Samwer. "Im Moment ist die Pipeline in der Mitte ein bisschen leer."

Als Geldgeber für Gründer sieht sich das MDax-Unternehmen wachsender Konkurrenz ausgesetzt. Es sei schwieriger geworden, Gründer und Ideen zu finden, um mit ihnen Unternehmen aufzubauen, sagte Samwer. Rocket könne 3,1 Milliarden Euro investieren - man habe mehr Kapital als Ideen.