In dem Werk ist man nun wegen eines ganz anderen Kraftpakets besorgt: Es geht um den neuen Chef des kriselnden Mutterkonzerns Rolls-Royce in London, Tufan Erginbilgic.

Die Befürchtung: Wichtige Investitionen drohten unter ihm auszubleiben, Erginbilgic könnte die deutsche Tochter ausquetschen, um zu überleben. Nach dem Wechsel in der Chefetage am 1. Januar bangt die Belegschaft um die Zukunftsfähigkeit der Motorenfertigung am Standort – und damit auch um wichtige deutsche Rüstungsprojekte.