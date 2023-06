Elektrische Flugtaxis gelten als Zukunftsmarkt. Experten sehen vor allem in dicht besiedelten und staugeplagten Metropolen in Südamerika und Asien einen Bedarf an fliegenden Taxis, dazu kommen Lastendrohnen. Eine Reihe von Start-ups wie Lilium, Volocopter oder Archer haben sich in Stellung gebracht, aber auch etablierte Hersteller wie Airbus, Boeing und Embraer entwickeln eigene Angebote. Bislang ist jedoch noch kein elektrischer Senkrechtstarter (eVTOL) für den kommerziellen Betrieb zugelassen, und offen ist, welche Geschäftsmodelle sich durchsetzen werden.