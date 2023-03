Urteil zur Ölversorgung Ostdeutschlands Bundesrichter billigen Treuhandverwaltung von Rosneft

Damit hatte das Verfahren auch das Potenzial, Auswirkungen auf die Verbraucher in Deutschland zu haben. Hätte das Gericht der Klage von Rosneft stattgeben, hätte der staatlich geführte Konzern in Moskau nämlich wieder Einfluss auf den Ölmarkt in Deutschland nehmen können.

Das Gericht verhinderte das nun. Es hatte vier Tage mündlich verhandelt und dabei ausgiebig Zeugen zur Situation bei den deutschen Rosneft-Töchtern im vorigen Jahr befragt – und dabei zwischen dem intensiven Eingriff in die Eigentumsrechte und der Energieversorgungssicherheit als Gemeinschaftsgut andererseits abzuwägen.