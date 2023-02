Die Bankiersfamilie Rothschild plant eine Umstrukturierung der Besitzverhältnisse ihrer Investmentbank Rothschild & Co. und will diese von der Börse in Paris nehmen. Dank des in den vergangenen drei Jahrzehnten auf Vermögensverwaltung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzierung erweiterten Geschäftsmodells brauche die Familie den Zugang zu den Kapitalmärkten nicht mehr im gleichen Maße, begründete die Familienholding Concordia das Übernahmeangebot für die restlichen Anteile an Rothschild & Co.