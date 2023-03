Die gesamte RTL Gruppe musste 2022 wegen des schwächelnden Werbegeschäfts und höherer Verluste beim Streaming einen Gewinnrückgang wegstecken. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) sank um sechs Prozent auf 1,08 Milliarden Euro und lag am unteren Ende der bereits gesenkten Erwartungen. Für 2023 peilt der Konzern vor allem wegen Investitionen ins Streaminggeschäft einen weiteren Rückgang auf 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro an. Beim Umsatz soll es ein Plus auf 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro geben.