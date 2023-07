Das Wirtschaftsmagazin »Business Punk« wechselt den Eigentümer. Der Konzern RTL Deutschland hat den Gruner+Jahr-Titel an das Münchner Medienhaus Weimer Media Group verkauft, wie Weimer Media am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge werden alle Mitarbeiter übernommen. »Der Redaktionssitz bleibt auch in Zukunft Berlin. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.«