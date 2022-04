Polen hatte wiederholt erklärt, dass es der Forderung Russlands, für das von Gazprom gekaufte Gas in Rubel zu zahlen, nicht zustimmen werde. Die russische Regierung wiederum hatte Europa gewarnt, dass es eine Kürzung der Gaslieferungen riskiert, wenn es nicht in Rubel zahle.

Die Europäische Kommission hatte die Unternehmen dazu aufgefordert, weiterhin in der Währung zahlen, die in ihren Verträgen mit Gazprom vereinbart wurde – 97 Prozent der Verträge lauten auf Euro oder Dollar.

Im März erließ Moskau ein Dekret, nach dem Energiekäufer Konten bei der Gazprombank eröffnen sollten, um Zahlungen in Euro oder Dollar zu leisten, die dann in Rubel umgerechnet werden würden .

Für Polen wäre ein Stopp der russischen Gaslieferungen keine Katastrophe. Und für Deutschland zunächst ebenfalls nicht – obgleich jetzt der Fluss aus der Jamal-Pipeline versiegen könnte, durch die Gas von Russland über Polen in die Bundesrepublik transportiert wird.

Doch diese Leitung ist schließlich nur eine von drei russischen Haupt-Gasleitungen in Richtung Deutschland. Und von diesen dreien ist sie die unbedeutendste, schon in den vergangenen Monaten waren die Gasflüsse durch diese Leitung immer wieder mal niedrig oder zeitweise gleich null.

Die Regierung in Warschau hatte ohnehin angekündigt, den Vertrag mit Gazprom nicht zu verlängern, der Ende 2022 ausläuft. Die Zeiten, in denen Russland der einzig dominante Gasgeber für Polen war, sind vorüber. Über Jahre hinweg haben die Verantwortlichen in der polnischen Politik und Wirtschaft daran gearbeitet, ihre Abhängigkeit von russischen Lieferungen zu verringern.