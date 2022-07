Twitters Anwälte hielten in einem Brief an Musks Rechtsvertreter nun fest, seine Aufkündigung des Deals sei aus Sicht des Unternehmens »ungültig und unrechtmäßig«.

Twitter habe anders als von Musk behauptet nicht gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben. Hingegen verletze Musk mit seinem Rückzieher die Übereinkunft wissentlich und absichtlich.