Wurst und Fleisch standen lange für Wohlstand. Doch seit ein paar Jahren ist allzu hoher Konsum verpönt, der Wurstfabrikant Rügenwalder Mühle sprach bei seinen Produkten selbst von der "Zigarette der Zukunft". Und den Weg zum Hersteller vegetarischer Alternativen geht Rügenwalder nun nicht mehr nur mit, sondern treibt ihn bewusst voran.

Zum 1. September hat das Unternehmen aus Bad Zwischenahn im Norden Niedersachens das Ende ihrer Currywurst aus Fleisch besiegelt. Der Wursthersteller brauche mehr Platz für seine vegetarischen Produkte, sagt Firmenchef Godo Röben. Der 50-Jährige sagt auch: "Es ist jetzt an der Zeit, mal 50 Prozent weniger Tiere zu essen." Fast 40 Prozent des Umsatzes stammen bereits aus vegetarischen Produkten.

Inzwischen nimmt das Interesse an Fleischersatzprodukten weltweit zu. So wie die Tabaklobby inzwischen auf Rauchentwöhnung und E-Zigaretten setzt, so bewerben heute Fleischprozenten wie Rügenwalder vegetarische und vegane Produkte. Zum erfolgreichen Börsengang des US-Start-ups Beyond Meat schwärmte selbst CSU-Politiker Alexander Dobrindt nach einem Besuch im Silicon Valley von fleischlosen Burgern - und auch bei Kentucky Fried Chicken experimentiert man mit veganen Gerichten.

"Menschen vorzuschreiben, was sie essen sollen, funktioniert nicht"

Bei Rügenwalder hatte die Strategie im eigenen Haus anfangs nicht jeden überzeugt. "Natürlich gab es große Widerstände", sagt Röben über die Einführung der Veggie-Produkte vor fünf Jahren. "Der Vegetarier war ja der natürliche Feind des Fleisch- und Wurstherstellers." Aber das bisherige Geschäftsmodell sei einfach nicht mehr zukunftsfähig gewesen. Und zum Ende der Currywurst gehört auch, dass das Unternehmen sie erst seit 2014 im Angebot hatte - und einräumt, dass die Vermarktung schwierig gewesen sei.

"Schon vor zehn Jahren konnte man sehen, dass wir drei riesige Probleme im Sortiment haben, die von Jahr zu Jahr größer werden: Tierleid, Gesundheit und Klimawandel", erinnert sich Röben. Seine Branche habe es in den vergangenen Jahren übertrieben, Tierwohl und Klimaschutz seien auf der Strecke geblieben, sagt Röben. Es sei absehbar gewesen, dass die Massentierhaltung wegen der wachsenden Weltbevölkerung nicht weniger werde.

Doch der Siegeszug der fleischlosen Ernährung stößt mitunter noch auf Widerstand. Als Grünen-Politiker 2013 einen Veggie-Day forderten, war von Bevormundung die Rede. Noch vor drei Jahren verlangte der damalige Agrarminister Christian Schmidt (CSU) ein Verbot von Produktnamen wie "vegetarisches Schnitzel" oder "vegane Currywurst". Sein Argument: Die Begriffe seien "irreführend und verunsichern die Verbraucher". Inzwischen wird in der Debatte über den Klimaschutz über eine Fleischsteuer oder einen höheren Mehrwertsteuersatz diskutiert - um Haltungsbedingungen zu verbessern und CO2-Emissionen zu senken.

Ob mit oder ohne Fleischsteuer lösen bei Rügenwalder vegetarische Produkte nach und nach die klassischen Würste aus Fleisch ab. Die Fleischverarbeitung sei in den vergangenen vier Jahren um durchschnittlich drei Prozent zurückgegangen. Dabei gilt für Firmenchef Röben: Statt Verzicht zu predigen, will er Kunden Alternativen bieten. "Den Menschen vorzuschreiben, was sie essen sollen, funktioniert nicht."