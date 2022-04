Rüstungsindustrie Deutschland exportiert Kriegswaffen für 1,5 Milliarden Euro

Der Ukrainekrieg dürfte der deutschen Rüstungsindustrie volle Auftragsbücher bescheren . Doch bereits im vergangenen Jahr lief das Geschäft der Rüstungshersteller blendend: Deutschland hat 2021 Kriegswaffen für 1,51 Milliarden Euro exportiert – das ist der höchste Wert seit 2017. Mehr als 60 Prozent davon gingen in Staaten außerhalb der Nato, der Europäischen Union und vergleichbare Länder. Lieferungen in diese sogenannten Drittstaaten sind besonders umstritten, weil einige von ihnen wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehen oder in regionale Konflikte verwickelt sind.