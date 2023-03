Industriegewerkschaften sehen wegen der im internationalen Vergleich relativ hohen Strompreise in Deutschland Hunderttausende Jobs in Gefahr. Insbesondere in den energieintensiven Branchen wie der Stahl-, der Chemie- oder der Baustoffindustrie drohten Arbeitsplatzverluste und Standortschließungen, heißt es in einer Erklärung der Gewerkschaften IG Metall, IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE) und IG BAU.