Murdoch hat seine Beteiligungen an Zeitungen wie der »New York Post«, dem »Wall Street Journal« und der Londoner »Times« bei News Corp. gebündelt. Seine TV-Sender sind bei dem für rechtskonservative Talkshows bekannten Netzwerk Fox untergebracht. Bis 2013 befand sich Murdochs Firmenreich unter einem Konzerndach, dann kam es im Zuge des Abhörskandals bei seinem britischen Boulevard-Flagschiff "News of the World" zur Aufspaltung .