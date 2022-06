»Lieber unseren verrückten Diktator hinterfragen«

Als er den Kauf abschließen wollte, habe es allerdings geheißen, dies sei temporär in seiner Heimatregion nicht möglich. Dabei handele es sich um lebensnotwendige Waren des täglichen Gebrauchs. Niemand habe das Recht »Menschen in ihren Rechten zu beschneiden, unabhängig von ihrer nationalen Zugehörigkeit«. Für H&M könnte der Fall tatsächlich juristische Folgen haben. Laut »Tass« hat ein Gericht in Russlands Fernem Osten eine Verhandlung der Vorwürfe am 29. Juni angeordnet. Eine Anfrage mit der Bitte um eine Stellungnahme von H&M blieb bislang unbeantwortet.