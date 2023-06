Um internationale Konzerne, die sich mit dem Verkauf ihres Russlandsgeschäfts verabschieden wollen, doch im Land zu halten, verschärft die Regierung in Moskau nun offenbar ihren Kurs. Laut einem Bericht der »Financial Times « sollen solche »unartigen« westlichen Unternehmen in Russland beschlagnahmt und zu einem Schleuderpreis übernommen werden können.