Audi-Chef Markus Duesmann hat sich angesichts der Energiekrise und des Krieges in der Ukraine für zeitweise Einschränkungen für Autofahrer ausgesprochen. »Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er-Jahren«, sagt Duesmann der »Süddeutschen Zeitung« (den vollständigen Bericht finden Sie hier ). Er selbst würde den positiven Effekt eines Fahrverbots auch nutzen. »Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren.«