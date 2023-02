Der SPIEGEL hatte unter anderem über den Verdacht berichtet, dass Treibstoffe aus einem Wintershall-Joint Venture in Russland auch an russische Militärstützpunkte geliefert wurden, von denen aus die Ukraine bombardiert worden war. Man habe aber »den Krieg von Anfang an klar verurteilt. Ich bin nach wie vor schockiert und entsetzt über diesen Krieg und seine Folgen für die Menschen in der Ukraine«, so Mehren nun.