Sanktionen gegen Russland Habeck kündigt Hilfskredite für Unternehmen und Entlastungen für Bürger an

Die Bundesregierung will Firmen mit Hilfen stützen, die durch den Krieg in der Ukraine in Schieflage geraten. Forderungen nach einem Importstopp von russischer Energie lehnt Wirtschaftsminister Habeck strikt ab.