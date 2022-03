Produktionsausfälle MAN kündigt Kurzarbeit für bis zu 11.000 Mitarbeiter in Deutschland an

Durch den Krieg in der Ukraine liegt die Produktion von Kabelsträngen am Boden, das merkt die gesamte Autobranche. Der Lkw-Hersteller MAN ist besonders betroffen und geht mehrere Wochen in Kurzarbeit.