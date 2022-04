»Wir werden die Möglichkeit einer weiteren Senkung in den kommenden Sitzungen in Betracht ziehen«, sagte Nabiullina vor dem Parlament. Die nächste Entscheidung steht am 29. April an. Höhere Zinsen können die Nachfrage nach Krediten für Konsum und Investitionen und damit den Preisauftrieb dämpfen. Sinkende Zinsen wiederum können der Konjunktur auf die Sprünge helfen.