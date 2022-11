Die Mengen gingen in den neun Monaten wegen des Ukrainekriegs stark zurück. Russland hat am 24. Februar die Ukraine überfallen und wurde deshalb mit westlichen Sanktionen belegt.

Öl und Gas führend beim Import

In den Daten kommen auch die hohen Preissteigerungen zutage: So legten die Importe aus Russland nach Bayern in den ersten neun Monaten 2022 aufgrund der stark gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energieprodukte im Vergleich zum Vorjahr wertmäßig um mehr als die Hälfte (plus 54,9 Prozent) zu. Zugleich sank die gelieferte Menge um mehr als ein Drittel (minus 38,4 Prozent).