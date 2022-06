Ohne Lack, Glas oder Stahl wiederum kämen die Autoindustrie und viele andere Branchen in Bedrängnis. In der Autoindustrie und in der Lebensmittelbranche wäre der Schaden am größten. Ein großer Teil der fehlenden Produkte könnte zwar durch Einkäufe im Ausland ersetzt werden, aber »es pflanzt sich am Ende auf die gesamte Volkswirtschaft fort«, sagte Böhmer.

Am härtesten getroffen wäre in dem Szenario demzufolge die Glasindustrie mit einem Produktionsrückgang von fast 50 Prozent, gefolgt von der Roheisenverarbeitung (minus 34 Prozent). Die für Deutschland so wichtige Autoproduktion würde laut Prognos um 17 Prozent schrumpfen.