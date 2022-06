Angesichts von Energiewende und Klimaschutzplänen waren Braunkohlekraftwerke eigentlich Auslaufmodelle. Doch die Gaskrise infolge des Ukrainekriegs führt zu einer Renaissance der umstrittenen Meiler.

Um die Kohlekraftwerke länger laufen lassen zu können, stoppt RWE die Frühverrentung von Mitarbeitern, die mit der Stilllegung von Braunkohleblöcken eigentlich in den Vorruhestand gehen sollten. »RWE Power wird ihre Personalplanung in Kraftwerken und Tagebauen an die neue Einsatzbereitschaft anpassen. Das umfasst mehrere Hundert Stellen«, sagte eine RWE-Sprecherin der »Rheinischen Post«.