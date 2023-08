Die Bundesregierung veröffentlichte vor drei Wochen eine aktualisierte und ehrgeizigere Nationale Wasserstoffstrategie. Demnach sollen 2030 Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff – sogenannte Elektrolyseure – mit einer Kapazität von zehn Gigawatt in Deutschland laufen.

RWE will Sury zufolge bis 2030 Elektrolyseure mit einer Kapazität von zusammen zwei Gigawatt in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien betreiben. »Wir streben also einen substanziellen Marktanteil an«, sagte die Managerin dem Blatt.

Managerin sieht Chance für Deutschland

Skeptiker befürchten, dass grüner Wasserstoff in Deutschland zu teuer sein könnte, sodass Industriebranchen in Staaten abwandern, wo der Energieträger billiger ist. Sury erwartet hingegen, dass die Kosten auch in Deutschland weit genug sinken würden: »Das wird passieren, genauso wie es beim Wind- und Solarstrom passiert ist.«