Ausbau der Windkraft

Der Energiekonzern profitiert von den im Zuge des Ukrainekriegs massiv gestiegenen Strompreisen in Europa. Dabei verweist der Konzern auch darauf, dass er die Kapazitäten für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen erheblich ausweite. So habe RWE etwa viel Geld in den Ausbau von Windparks gesteckt. Die in Offshore-Windparks installierte Leistung sei binnen einem Jahr um ein Drittel gestiegen, Onshore liege das Plus sogar bei über 50 Prozent.