Als eine der vier Nachkommen des Firmengründers hatte Mayr-Stihl lange Zeit wichtige Aufgaben in dem Familienunternehmen inne. So spielte sie bei der Internationalisierung des Maschinenbauers eine wichtige Rolle, zuvor hatte sie sich bereits um Marketing sowie später Finanzen und Controlling gekümmert, sodass ihr Bruder sich auch politisch engagieren konnte, etwa beim Arbeitgeberverband Südwestmetall oder als Chef beim Wirtschaftsverband Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) – dem heutigen Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Als Stihl vor über 60 Jahren in das väterliche Unternehmen einstieg, ging es dort bescheiden zu. Er zog in das Büro seiner Schwester Eva, weil es keinen anderen Platz gab. Diese aus der Not geborene Bürogemeinschaft hielt dann über Jahrzehnte. Das Tagesgeschäft übergab die Familie schon vor zwanzig Jahren an Manager. Beirat und Aufsichtsrat werden jedoch von Stihls Sohn Nikolas geführt. Im vorvergangenen Jahr setzte die Stihl-Gruppe rund 4,6 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 18.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.