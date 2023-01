Der Softwarekonzern Salesforce hat den Abbau von zehn Prozent seiner Stellen angekündigt. Außerdem würden im Rahmen eines Sparprogramms einige Standorte geschlossen. Die Kosten hierfür bezifferte der Softwarekonzern auf 1,4 bis 2,1 Milliarden Dollar. Hiervon entfielen 800 Millionen bis eine Milliarde Dollar auf das laufende Quartal. »Das Umfeld bleibt schwierig und unsere Kunden gehen bei ihren Kaufentscheidungen mit mehr Bedacht vor«, schrieb Co-Chef Marc Benioff in einem Brief an die Mitarbeiter des Konzerns. Zuletzt hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79.000 Mitarbeiter.