Die Bänder stehen still: Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat nach einem Salmonellenausbruch in einem Werk im belgischen Wieze die Produktion eingestellt. Auch die Auslieferung wurde unterbrochen, wie das Schweizer Unternehmen mitteilte. Die Salmonellen-Bakterien, die schweren Durchfall auslösen können, wurden nach Angaben des Unternehmens am Montag im Lecithin nachgewiesen, das in allen Produkten verwendet wird. Die belgische Lebensmittelaufsicht FAVV sei umgehend informiert worden.