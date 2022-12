Der 30 Jahre alte Bankman-Fried war am Mittwoch von den Bahamas, wo er am 12. Dezember auf Bitten der US-Behörden festgenommen worden war, an die USA ausgeliefert worden. Die US-Börsenaufsicht SEC beschuldigt ihn, Investoren mit falschen Versprechen in die Irre geführt und deren Gelder veruntreut zu haben. Es geht um mehr als 1,8 Milliarden Dollar (mehr als 1,7 Milliarden Euro), ihm droht eine lange Haftstrafe.