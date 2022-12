Bankman-Fried war am Vorabend auf den Bahamas verhaftet worden, wo sein im November innerhalb weniger Tage zusammengebrochenes FTX-Kryptoimperium den Hauptsitz hatte. In den USA laufen auch strafrechtliche Ermittlungen gegen den Betreiber einer der ehemals größten Handelsplätze für Kryptowährungen wie Bitcoin. Bei einer Auslieferung in die USA droht Bankman-Fried eine lange Haftstrafe. Eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft in New York ist noch unter Verschluss, soll aber am Dienstag veröffentlicht werden.