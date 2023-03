Dem Industrieministerium zufolge wird Samsung in den kommenden Jahren fünf neue Chip-Fabriken bauen. Diese würden voraussichtlich 150 Zuliefer-Betriebe in den Großraum Seoul locken. So wollen Samsung Display sowie Samsung SDI und Samsung Electro-Mechanics in den kommenden zehn Jahren 46 Milliarden Dollar in neue Produktionsstätten stecken. Diese Summe kommt zu den Investitionen des Mutterkonzerns Samsung Electronics hinzu.

Derzeit liefern sich zahlreiche Staaten einen Subventionswettlauf rund um die Halbleiterbranche. Um Lieferengpässe wie während der Coronapandemie zu vermeiden und technologisch nicht ins Hintertreffen zu geraten, wollen sie Fabriken ins eigene Land locken. Computerchips werden derzeit meist in Asien gefertigt. Die USA haben zu diesem Zweck im vergangenen Jahr den 53 Milliarden Dollar schweren »Chips and Science Act« ins Leben gerufen. Die EU will ihren Marktanteil an der weltweiten Produktion mit dem »Chips Act« bis 2030 verdoppeln. China will sogar 136 Milliarden Dollar in diesen Sektor pumpen.