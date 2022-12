Der Twitter-Chef hat laut Medienberichten jedenfalls in mehreren Twitter-Büros in San Francisco Betten aufbauen lassen. Motto: Arbeiten bis zum umfallen? Laut »Forbes « scheint es Musk jedenfalls durchaus ernst zu meinen, dass Beschäftigte aus dem Bett wieder direkt an den Schreibtisch fallen können sollen. Auf einem Bild aus einem Bürokomplex seien ein Schlafplatz mit orangefarbenem Teppichboden, hölzernem Nachttisch und einem breiten Bett zu sehen – sowie zwei Sesseln, die etwas Geselligkeit am Arbeitsplatz zuließen.