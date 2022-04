Sanktionen gegen Russland Niederlande setzen 14 Jachten fest

Teure Schiffe gelten als Statussymbol der Superreichen. So spielen sie auch bei den Strafmaßnahmen gegen die russische Führung und Geschäftsleute eine Rolle. Nun haben die niederländischen Zollbehörden aufgrund der Sanktionen gegen Russland 14 Jachten in niederländischen Werften festgesetzt. »Aufgrund der derzeitigen Maßnahmen können diese Schiffe derzeit nicht ausgeliefert, bewegt oder exportiert werden«, erklärte Außenminister Wopke Hoekstra am Mittwoch in einem Schreiben an das Parlament.

Zwölf der Jachten sind demnach noch im Bau, zwei werden derzeit gewartet. Die EU-Staaten hatten sich infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine auf eine ganze Reihe von Sanktionen verständigt. Unter anderem soll das Vermögen von Menschen, die der russischen Führung nahestehen, eingefroren werden.

In den vergangenen Wochen wurden deshalb in mehreren Ländern bereits zahlreiche Jachten russischer Oligarchen beschlagnahmt. Viele Superreiche versuchen deshalb auch, ihre Schiffe in Regionen zu bringen, wo keine Sanktionen vollstreckt werden. Zudem ist es für die Behörden oft schwierig, die genauen Besitzverhältnisse zu durchschauen.

Auch in anderen Wirtschaftsbereichen versuchen Regierungen zu verhindern, dass die russische Regierung Profite macht und Einfluss nimmt.

Medwedew kündigt Klagen an So hat die Bundesregierung per Anordnung die bisherige Deutschland-Tochter des russischen Gasriesen Gazprom, Gazprom Germania, bis Ende September unter die Treuhandschaft der Bundesnetzagentur gestellt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begründete dies mit unklaren Rechtsverhältnissen und einem Verstoß gegen Meldevorschriften. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte Vergeltungsmaßnahmen wegen des Vorgehens an.

Die Führung in Moskau will eine Beschlagnahme von russischem Eigentum im Ausland auch vor Gerichten weltweit anfechten. »Die Gegner Russlands sollten verstehen, dass sie mit einer großen Anzahl von Fällen vor Gericht konfrontiert werden. Sowohl vor den nationalen Gerichten der Vereinigten Staaten und Europas als auch vor internationalen Gerichten«, schrieb der Vizechef des nationalen Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

EU deutet weitere Sanktionen an Derweil bereitet sich die EU darauf vor, die Sanktionen nochmals nachzuschärfen. EU-Ratspräsident Charles Michel rechnet nach eigenen Worten damit, dass auch Importe von Öl und Gas aus Russland in die Europäische Union eingeschränkt werden könnten. »Ich denke, dass Maßnahmen zu Öl oder sogar Gas früher oder später gebraucht werden«, sagte Michel am Mittwoch im Straßburger Europaparlament. Die EU müsse so schnell wie möglich von russischer Energie unabhängig werden. Bereits am Dienstag hatte die EU-Kommission einen Importstopp für Kohle aus Russland vorgeschlagen, worüber die Mitgliedstaaten nun entscheiden müssen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte ebenfalls weitere Einschnitte. »Wir haben jetzt Kohle verboten, aber jetzt müssen wir uns Öl anschauen und auch die Einnahmen, die Russland mit den fossilen Brennstoffen erzielt«, sagte sie. Man müsse die Einnahmen Russlands aus fossilen Brennstoffen einschränken. »Das muss ein Ende haben.« Von der Leyen verwies auf Kriegsgräuel im ukrainischen Butscha, die nach dem Abzug russischer Truppen am Wochenende bekanntwurden. »Sie nennen es Befreiung. Nein. Wir nennen es Kriegsverbrechen«, sagte von der Leyen mit Blick auf Russland.