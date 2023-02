Saori Dubourg BASF verliert seine profilierteste Managerin

Zuletzt auch für Bayer-Spitze gehandelt

BASF-Chef Brudermüller argumentiert, dass sein Konzern innerhalb der Weltregionen ausgewogen aufgestellt sein sollte – erst recht in Zeiten hoher Energiepreise in Europa. BASF müsse in China aufholen, da die Volksrepublik bald die Hälfte der globalen Chemieproduktion auf sich vereinen werde. Zugleich hat der Konzern Einsparungen in Europa angekündigt, die vor allem den Stammsitz Ludwigshafen treffen sollen.