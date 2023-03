Im Februar hatte die Europäische Union die Einfuhr von russischem Diesel und anderen Ölprodukten auf dem Seeweg verboten. Seitdem muss Russland neue Kunden für seinen Kraftstoff finden.

Russlands Ausfuhren von Diesel nach Brasilien, Marokko, in die Türkei und nach Tunesien haben in den letzten Monaten ebenfalls zugenommen. Die Einfuhren in die Türkei sind in den letzten Monaten sogar sprunghaft angestiegen – das Land exportiert gleichzeitig große Mengen des Kraftstoffs in die EU.