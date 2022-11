Allerdings kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent derzeit rund 94 Dollar – ein Fünftel mehr als noch zum Jahresbeginn. Aramco-Chef Amin Nasser gab sich zudem zuversichtlich, dass die Ölnachfrage bis 2030 weiter steigen dürfte.

Profitieren sollen neben Aramco auch die Aktionäre: 18,8 Milliarden Dollar der Gewinne sollen an sie ausgeschüttet werden. Dazu will das Unternehmen sich mit den Milliarden auch selbst neu erfinden. Am vergangenen Mittwoch hatte das Unternehmen einen 1,5 Milliarden Dollar schweren Fonds zur Unterstützung einer umfassenden globalen Energiewende angekündigt.