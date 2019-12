"Volksaktie" Saudi Aramco Die Deutsche Telekom der Saudis

Es ist in vielfacher Hinsicht ein rekordverdächtiger Börsengang, der am Mittwoch vollzogen wird: Die Aktien des Ölriesen Saudi Aramco debütieren an der Tadawul-Börse in Riad. Fast alles an der Transaktion ist gigantisch, vieles skurril - und zugleich enorm bedeutsam für das saudische Königreich und seine Stellung in der Welt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum "Initial Public Offering" (IPO) des Jahres im Überblick.

Was ist Saudi Aramco für ein Unternehmen?

Das bislang zu 100 Prozent staatliche Unternehmen ist der größte Ölproduzent der Welt. Aramco fördert rund zehn Prozent der globalen Rohölproduktion und ist mit einem Jahresgewinn von zuletzt netto 111,1 Milliarden Dollar auch der profitabelste Konzern der Welt.

Aramco hat eine bewegte, amerikanisch geprägte Geschichte: 1933 erteilten die Saudis der Standard Oil of California die Erlaubnis, im Königreich nach Öl zu bohren. An der California-Arabian Standard Oil Co. beteiligte sich 1936 auch Texas Oil, später noch die Vorgängerkonzerne der Ölmultis Exxon und Mobil Oil - Aramco war nun im Besitz von gleich vier US-Produzenten.

Ab 1944 hieß das Unternehmen Arabian-American Oil Company (Aramco). In den Siebzigerjahren verstaatlichte Saudi-Arabien Aramco; jetzt bringt das Land erstmals Aktien an die Börse.

Wie groß ist der Börsengang?

Weltrekord-groß. Das Königshaus will 1,5 Prozent der Aktien zu einem Preis von 32 Riyal, umgerechnet 8,53 Dollar, verkaufen. Mit dann Einnahmen von 25,6 Milliarden Dollar toppt Aramco in dieser Disziplin - der entscheidenden Messgröße bei Börsengängen - den bisherigen Rekordhalter Alibaba.

Die chinesische Onlinehandelsplattform hatte bei ihrem Börsengang 2014 "nur" rund 25,0 Milliarden Dollar erlöst. Alibaba zu übertreffen war für die Herrscher in Riad fast wichtiger als der Börsengang selbst, berichten Investmentbanker, die die Transaktion begleiteten. Zudem ist Aramco mit 1,7 Billionen Dollar weltweit das Unternehmen mit dem größten Börsenwert überhaupt.

Und die Saudis hätten noch viel mehr Aktien verkaufen oder einen höheren Preis verlangen können: Nach Angaben Riads war die Emission 4,7-fach überzeichnet, das heißt, es gab deutlich mehr Nachfrage als Aramco-Aktien zum Verkauf standen. Das lässt erwarten, dass die Aktie nach Beginn des Börsenhandels weiterhin gefragt ist und ihr Kurs steigen wird.

Gab es Probleme beim Börsengang?

Und wie. Mehrfach war das Vorhaben gescheitert, zuletzt wackelte es wegen Drohnenangriffen auf Raffinerien. Und eigentlich hatten das saudische Königshaus, allen voran Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS), noch viel größere Ambitionen. Verkauft werden sollten fünf Prozent der Aktien, erlöst werden mindestens 100 Milliarden Dollar. Der Börsenwert sollte mindestens zwei Billionen Dollar betragen.

Susan Walsh/ AP Kronprinz Mohammed bin Salman, kurz MbS

Nun fällt alles eine Spur kleiner, wenngleich immer noch gewaltig aus. Zurückstecken musste MbS vor allem, weil westliche Investoren nicht interessiert waren - in den USA, Europa und Japan wurden sogar Verkaufspräsentationen abgesagt. Die Profianleger störten sich weniger am rabiaten Vorgehen der saudischen Regierung gegenüber Regimekritikern oder fehlenden Umweltaspekten. Sondern daran, dass Riad Aramco weiterhin zu 98,5 Prozent kontrolliert und die gewaltigen Dividenden beinahe im Alleingang abräumt - zuletzt hatte Aramco 75 Milliarden Dollar ausgeschüttet.

Zudem ist die Dividendenrendite unattraktiv. "Sie liegt unter dem Durchschnitt anderer großer Ölkonzerne", sagt Fondsmanager Omar Abu Rashed von Union Investment in Frankfurt. Aktien von Rivalen wie Shell oder ExxonMobil werfen mehr Dividende ab. Abschreckend wirkt auch, dass die Aktien nur an der Tadawul-Börse in Riad gehandelt werden. Zustande kommt der Börsengang daher wegen der enthusiastischen saudischen Kleinanleger.

Welchen Einfluss hat das saudische Königshaus?

Es ist nahezu allmächtig. MbS bestimmt, wo es langgeht bei Aramco. Fast einen Tag lang habe er im Königspalast auf MbS und Aramco-Vorstandschef Yasir Al-Rumayyan gewartet, gesehen habe er keinen von beiden, erzählte kürzlich ein genervter Investmentbanker. Zugehört, so der Insider, hätten die beiden ihm vermutlich ohnehin nicht. "Die Saudis sind komplett beratungsresistent. Wenn sie dich bezahlen, bist du nur noch Diener."

Vielsagend verlief auch die Auswahl der Investmentbanken, die MbS mit dem Aktienverkauf beauftragte. Sage und schreibe 19 ausländische Adressen wurden mandatiert - so viele wie noch nie bei einem Börsengang. Und, natürlich, Weltrekord.

Was haben Aramco und Saudi-Arabien davon?

Was sich für Aramco konkret ändert, ist noch ungewiss. Solange die Aktien nicht oder kaum von Investoren aus dem Westen gezeichnet werden und an westlichen Börsen gehandelt werden, bleibt vermutlich alles, wie es ist.

Für MbS dagegen ändert sich sehr viel. Der Börsengang ist der Schlüssel zu seinem Fortschrittsprojekt "Vision 2030", mit dem er Saudi-Arabien unabhängig von den Einnahmen aus Ölverkäufen machen und grundlegend modernisieren will. Dafür benötigt er viel Geld. Geplant ist etwa die ultramoderne Retortenstadt "Neom" am Roten Meer mit ausschließlich nachhaltigen Energiequellen, voll digitalisiert.

Satte 500 Milliarden Dollar soll allein dieses Prestigeprojekt kosten. Reüssieren soll Saudi-Arabien auch in der Unterhaltungsbranche und im Tourismus. Die Bürokratie soll digitalisiert, das Bildungswesen reformiert werden. MbS teilprivatisiert daher nicht nur Aramco; viele andere Staatsunternehmen sollen in den nächsten Jahren folgen. Damit das klappt, ist der Aramco-Börsengang entscheidend.

Warum ist der Börsengang interessant für den Westen?

Auch wenn er bislang aus westlicher Sicht gefloppt ist: Der Börsengang ist ein Lackmustest dafür, wie ernst es MbS mit der Öffnung seines Landes meint. Insofern kommt Aramco geopolitische Bedeutung zu. Denn die Amtszeit von MbS, dem starken Mann Saudi-Arabiens, geht jetzt in ihre dritte Phase. Anfangs im Westen als überraschend forscher Reformer gepriesen, der Kinos bauen lässt und Frauen das Autofahren erlaubt, galt er nach der mutmaßlich von ihm initiierten Ermordung des Regimekritikers Jamal Khashoggi 2018 als nicht satisfaktionsfähig.

Inzwischen wird er vom Westen wieder hofiert - das saudische Öl scheint zu wichtig für die westlichen Industriestaaten, genauso wie Riads politischer Einfluss in der aufgeheizten Golfregion. Der Aramco-Börsengang und was daraus folgt, vor allem mit Blick auf die "Vision 2030", sind entscheidend für das Verhältnis des ultra-religiösen Königshauses der Wahhabiten, Hüter der für Moslems heiligen Stätten Mekka und Medina, zum Westen.

Hamad I Mohammed/ REUTERS

Wie profitieren Anleger von dem Börsengang?

Westliche Kleinanleger gar nicht - sie waren von vornherein ausgeschlossen. Institutionelle Investoren aus dem Westen, also Versicherungen oder Pensionsfonds, konnten nur dann Aramco-Aktien zeichnen, wenn sie eine spezielle Zulassung als sogenannte "qualifizierte ausländische Investoren" für die Börse Riad haben; davon gibt es rund 1500. Sie haben indes kaum Gebrauch von ihrem Sonderstatus gemacht (siehe Punkt "Probleme beim Börsengang").

Ganz anders sieht es im Land selbst aus. Reiche Saudis schlugen zu, allerdings wohl mehr aus nachvollziehbarer Angst vor Repressalien des Königshauses, sollten sie ihrer patriotischen Pflicht nicht nachgekommen sein. 2017 hatte MbS Hunderte Mitglieder der Nomenklatura im Hotel Ritz Carlton wegen vermeintlicher Korruption einsperren lassen und erst gegen 86 Milliarden Euro "Lösegeld" wieder freigelassen.

Saudische Kleinanleger dagegen retteten mit ihrer Kauffreude den Börsengang. Für sie gehört Aramco zum nationalen Kulturgut, viele andere Möglichkeiten, Geld anzulegen, gibt es nicht. Das führt zu ganz eigenen Schwierigkeiten. "Wir hatten Probleme, den Leuten klarzumachen, dass eine Aktie auch fallen kann", sagt ein Berater. "Das ist wie damals mit der Deutschen Telekom."

Wie profitieren Banken?

Auch wenn sich viele Banker genervt zeigten von der Willkür ihrer Auftraggeber (siehe Punkt "Einfluss des Königshauses"): Es bleibt ordentlich Honorar hängen. In etwa 90 Millionen Dollar wie es heißt, da Aramco 0,35 Prozentpunkte des Emissionsvolumens angesetzt hatte. Sogar die Deutsche Bank kam zum Zug, obwohl die gerade ihren Aktienhandel einstellt.

Kleiner Schönheitsfleck: Alibaba soll seinerzeit 250 Millionen Dollar an Investmentbanken ausgeschüttet haben - zumindest in diesem Punkt hat MbS also den Weltrekord deutlich verfehlt. Allerdings braucht er das Geld ja auch anderweitig (siehe Punkt "Was hat Saudi-Arabien davon").

Was passiert nach dem Börsengang?

Vermutlich wird MbS die nächsten Privatisierungen in Angriff nehmen, etwa die des Flughafens Riad. Allerdings sind die bürokratischen Strukturen in dem Land so harzig, dass westliches Interesse an solchen Aktien nicht zwingend vorausgesetzt werden kann. Dennoch werden vor allem die Investmentbanken MbS weiterhin zu Diensten sein wollen - sie hoffen schließlich auf neue Aufträge zum Verkauf von Aktien. Sein Ölreichtum macht Saudi-Arabien seit jeher zur Tankstelle der Welt - die anstehende Privatisierungswelle lässt das Königreich nun auch für westliche Investmentbanken zum Dorado werden.