Ein Ableger der in russischem Staatsbesitz stehenden Sberbank in Europa konnte die Insolvenz abwenden und wird nun geordnet abgewickelt. Durch den Verkauf von Kreditforderungen könne die Bank die von der österreichischen Einlagensicherung (ESA) an die Kunden ausbezahlte Summe von 926 Millionen Euro vollständig zurückzahlen, teilte das Institut mit.