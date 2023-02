Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Streit um die Zuschläge in der deutschen Getränke- und Lebensmittelindustrie. Der zehnte Senat entschied am Mittwoch nun in Erfurt in einem Fall, der den Getränkekonzern Coca-Cola in Ostdeutschland betrifft, dass Tarifverträge unterschiedlich hohe Nachtzuschläge vorsehen können.