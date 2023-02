»Die Ergebnisse sind schrecklich«, sagte die Vorsitzende des Verbands Deutscher Reeder, Gaby Bornheim, der »Deutschen Verkehrs-Zeitung«.

Laut der Umfrage gaben zwei Drittel der Befragten an, von ihren männlichen Kollegen an Bord belästigt und eingeschüchtert worden zu werden. Ein Viertel der Frauen habe zudem angegeben, dass körperliche und sexuelle Belästigung in der Schifffahrt an der Tagesordnung seien. »Der Befund ist furchtbar und darf auf keinen Fall relativiert werden«, sagte Bornheim, die Geschäftsführerin der Peter Döhle Schiffahrts-KG ist.