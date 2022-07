Der Software-Konzern Microsoft hat im jüngsten Quartal trotz deutlich mehr Umsatz schlechter als erwartet abgeschnitten. Corona-Lockdowns in China, Belastungen durch den Ukrainekrieg und der zuletzt schwächere PC-Markt erschwerten die Geschäfte, teilte der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. In den drei Monaten bis Ende Juni verdiente Microsoft 16,7 Milliarden Dollar und damit zwei Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Erlöse legten um zwölf Prozent auf 51,9 Milliarden Dollar zu.