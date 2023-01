Bis in Schweden tatsächlich seltene Erden gefördert werden können, wird es allerdings noch dauern. LKAB geht von weiteren umfangreichen Explorationsarbeiten aus. Man plane, noch im Jahr 2023 eine Abbauzulassung zu beantragen. Bis das gesamte Ausmaß des Vorkommens bekannt sei, könne es noch weitere Jahre dauern. Mit Blick auf andere Genehmigungsverfahren in der Industrie dürfte es mindestens zehn bis 15 Jahre dauern, bevor man tatsächlich mit dem Abbau beginnen und Rohstoffe auf den Markt bringen könne.

Phosphor, seltenen Erden und Fluor

Bereits im vergangenen Frühjahr gab es Ergebnisse über Vorkommen in der Lagerstätte Per Geijer, die laut LKAB nun das Potenzial habe, Europas wichtigste Mine zu werden. Sie liegt in der Nähe der Fundorte im Kiruna-Gebiet. In Per Geijer hat man große Vorkommen von Phosphor gefunden. Der Stoff wird von der Europäischen Union unter anderem deshalb als strategisch wichtig eingestuft, weil er eine große Bedeutung für die Produktion von Dünger hat.