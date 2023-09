Der Bund verlängert die Treuhandverwaltung der PCK-Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt um ein halbes Jahr. Das gab das Wirtschaftsministerium am Freitag bekannt. Es gebe offenbar weiter keine Fortschritte in den Verhandlungen mit dem russischen Ölkonzerns Rosneft über den Verkauf seiner Anteile an der Raffinerie, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang betraute Personen. Dies dürfte auch die Suche nach möglichen Investoren verzögern.