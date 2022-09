CDU-Vize Jens Spahn äußerte sich dennoch äußerst skeptisch zur Staatskontrolle. »Was veranlasst die Regierung dazu, diese Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt, über drei Monate vor Beginn des europäischen Ölembargos, zu ergreifen? Wie genau und in welchem Umfang wird die Versorgung, insbesondere Ostdeutschlands, gewährleistet?«, fragte Spahn in der »Rheinischen Post«. Man werde die Ampel an der Einhaltung ihrer bisherigen Zusagen messen.

Tatsächlich könnte es für den Betrieb der Anlage womöglich eng werden. Die Rohölvorräte in Schwedt reichen nur für 20 Tage, wenn die Öllieferungen aus Russland versiegen. Als Alternative soll unter anderem Öl aus Rostock kommend in Schwedt verarbeitet werden, auch Lieferungen über Häfen in Polen sind geplant.