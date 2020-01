Neugründungen Schweizer Start-ups stellen Rekord auf

In der Schweiz sind im vergangenen Jahr so viele neue Firmen gegründet worden wie noch nie. Insgesamt waren es fast 44.500 Start-ups, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Institut für Jungunternehmen (IFJ) mit. Das sei der größte Gründungsboom seit Beginn der Aufzeichnungen des schweizerischen Handelsregisters 1883 gewesen.

Besonders viele Neugründungen gab es nach Angaben des Instituts in Hightech-Branchen, in der Informationstechnologie sowie in der Mobilitäts-, Transport-, Logistik- und Beratungs-Branche, im Architekturgewerbe sowie im Ingenieur- und Immobilienwesen. Weniger gut lief es in den Bereichen Marketing und Kommunikation und Handel, wo es zu weniger Neugründungen kam.

Eine deutliche Mehrheit der neuen Firmen wurde durch Männer gegründet. Der Frauenanteil belief sich somit auf knapp ein Viertel aller Neugründungen. Eine Analyse sei jedoch nicht abschließend möglich, da viele neue Unternehmen durch mehr als eine Person gegründet und damit die Verteilung der Geschlechter verwässert werde, schreibt IFJ.